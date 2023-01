Ecobonus auto 2023 | dal 10 gennaio le prenotazioni dei veicoli non inquinanti | ecco quali

Adnkronos

I concessionari potranno inserire le prenotazioni sulla piattaforma.mise.gov.it a partire dalle ore 10 di lunedì 10 gennaio.I concessionari potranno inserire le prenotazioni sulla piattaforma '' del Ministero delle Imprese e del made in ... Ecobonus auto 2023, tornano gli incentivi Dal 10 gennaio saranno disponibili 630 milioni di contributo all'acquisto di veicoli elettrici e non. I fondi distribuiti secondo diverse categorie. Le prenotazioni sulla piattaforma del Mise ...Dal 10 gennaio prossimo riaprono le prenotazioni per usufruire dell'ecobonus per i veicoli non inquinanti; per il 2023 sono stati stanziati 630 milioni di euro. (ANSA) ...