' Eccezionale promozione Milioni di italiani collegati' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

L'Anno che Verrà, pur iniziato con cinquanta minuti di ritardo per lo speciale su Ratzinger, ha sbaragliato la concorrenza. Superato anche lo share dello scorso ..."Devo avere grande rispetto per un gruppo che sta disputando un campionato" ha detto " ... le rivali nella corsa -dovranno provare a colmare il gap cercando il colpo vincente. ... "Eccezionale promozione Milioni di italiani collegati" - Cronaca ... L’Anno che Verrà, pur iniziato con cinquanta minuti di ritardo per lo speciale su Ratzinger, ha sbaragliato la concorrenza. Superato anche lo share dello scorso anno ..."Siamo alla conclusione di un anno straordinario in cui abbiamo triplicato l'attività, lottato, sofferto e vinto insieme ai nostri atleti, tecnici, dirigenti e tutti gli addetti ai lavori, ottenendo r ...