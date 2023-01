“È uscito dalla casa” GF Vip | a Capodanno si è aperta la porta | costretto da seri motivi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) GF Vip 7, un altro concorrente lascia lapiù spiata d’Italia. Dopo l’addio di Luca Salatino, esce un altro concorrente. La comunicazione ufficiale è stata diffusa direttamente sulla pagina social del programma Mediaset. Ma ipotrebbero richiedere solo un suo allontanamento momentaneo dal gioco. Antonino Spinalbese lascia il GF Vip. Non avrebbe festeggiato ilinsieme ai compagni di gioco, l’ex di Belen ha dovuto fare i conti con una situazione delicata che ha richiesto il suo allontanamento momentaneo dal reality show di Alfonso Signorini. E i fan del programma hanno potuto apprendere la notizia attraverso la comunicazione ufficiale della trasmissione. Leggi anche: GF Vip, Antonino nel mirino di Cecilia e Ignazio. Gli ex cognati spifferano tutto Antonino Spinalbese lascia il GF Vip. Il comunicato ...

Dire

Mehdi ècella ma è passato in un letto d'ospedale. Roozbeh Sohrabianmehryazdi ha rivelato anche che: "Il governo iraniano quando rilascia una persona dal carcere fa una iniezione che non ...Ce lo racconta Luciano Regolo nel suo poderoso ritratto di Maria Joséper Edizioni Ares, una ... la voglia di stupire, la tendenza alla leadership, incoraggiata da un naturale carisma e... Gf Vip, Antonino lascia la casa per problemi di salute Sono stati fermati nella notte dai carabinieri i tre presunti responsabili dell'omicidio di Slimane Marouene, il tunisino di 30 anni ucciso a sprangate all'alba di Capodanno, mentre usciva dalla disco ...La docu-serie Lotta Continua su RaiPlay smonta la tesi del movimento come una lobby, e ne rivela tutti i legami con la società del tempo.