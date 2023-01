“È uscito dal GF Vip” Bomba di Capodanno | il concorrente costretto da motivi di salute

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il latin lover del GF Vip 7 ha inaugurato il nuovo anno uscendo dallo spiato appartamento di Cinecittà. La sua movimentata avventura televisiva, fatta soprattutto di conquiste e dei battibecchi conseguenti, ora è in stop e non è chiaro per quanto tempo lo sarà. Antonino Spinalbese è afflitto da un problema di. Giusto qualche mese prima di entrare a far parte del discusso cast del GF Vip 7, Antonino Spinalbese si è sottoposto ad alcuni esami medici che gli hanno fatto scoprire di avere “il pancreas di un anziano”. Aveva raccontato il tutto a Storie Italiane, si tratta di una malattia autoimmune. Che sia questo il suo problema? “Antonino Spinalbese è, temporaneamente, dalla Casa del GF Vip 7 per sottoporsi ad accertamenti medici”, la preoccupante comunicazione che è comparsa in queste ultime ore sulla pagina social ufficiale del ...