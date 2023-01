E’ morto Antonio Pallante | l’uomo che sparò a Palmiro Togliatti

(Di lunedì 2 gennaio 2023) caption id="attachment 336177" align="alignleft" width="150"/captionE'all'età di 98 anni, l'uomo che il 14 luglio 1948, ferendolo.è deceduto a Catania lo scorso 6 luglio, ma la notizia è stata resa nota soltanto nelle ultime ore dai familiari.è passato alla storia per il tentativo di uccidere il leader del Partito comunista italiano nel luglio del 1948. "Mio padre ci ha sempre detto che quel gesto lo ha fatto semplicemente perché da studente vedeva qualcosa che poteva essere una minaccia per la democrazia, intravedendo il legame trae l'Urss", le parole del figlio ai microfoni dell'Ansa.

Corriere della Sera

Pallante mentre viene condotto in aula per il processo, nel giugno del 1949Pallante èa Catania a 98 anni, poco prima di compierne 99, il 6 luglio scorso: i familiari hanno tenuto la notizia riservata, ma ora che è diventata di dominio pubblico fa rumore lo ... Morto Antonio Pallante: tentò di uccidere Togliatti nel 1948 (e portò l'Italia sull'orlo della guerra civile) Il 14 luglio del 1948 sparò contro il leader del Partito comunista, Palmiro Togliatti, che sopravvisse all'attentato ...