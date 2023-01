E’ morto Antonio Pallante | autore del fallito attentato a Togliatti nel 1948 Aveva 97 anni

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) E’a Catania, 97, l’re di Palmiro, contro cui esplose 3 colpi di pistola il 14 luglio, riducendo in fin di vita il leader del partito comunista italiano, in compagnia di Nilde Iotti, nei pressi della Camera dei deputati. L’scatenò le piazze: almeno trenta i morti Unche portò l’Italia sull’orlo della guerra civile, con lo stesso leader comunista, che dal letto dell’ospedale, invitò alla calma, mentre iniziavano scontri nelle piazze antifasciste che provocarono almeno trenta vittime., nato in Irpinia il 3 agosto del 1923, è scomparso lo scorso 6 luglio, per complicazioni respiratorie, nella sua casa del ...