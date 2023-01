È italiano il primo tg nel Metaverso | a condurlo gli Avatar dei giornalisti Lovatelli Caetani e Biagio Maimone

(Di lunedì 2 gennaio 2023) E’ Mediametanews24 ilnotiziario al Mondo in. E’ stato ideato dal giornalistae realizzato dalla Società Metaword di Francesco Colucci e Cristian Dessi: ha esordito sui canali youtube Metaword Production e MetaMediaNews24, (vedi qui). La tecnologia italiana ha anticipato quella americana: negli studi della Società milanese, siti nella Galleria San Babila, glideiFrancescahanno condotto ilnotiziario al Mondo made in Italy in. Si tratta di una puntata prova del telegiornale che, a partire dal mese di gennaio, andrà in onda, due volte alla settimana, per poi diventare un appuntamento ...

Il Denaro

... ma secondo fonti interne al Parlamento si tratterebbe dell'Cozzolino e del belga ... 'Fin dalmomento il Parlamento europeo ha fatto tutto ciò che era in suo potere per fornire ......marittimo, il team di Medici senza frontiere a bordo della Geo Barents ha soccorso la scorsa notte 41 persone in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia . Si tratta del... È italiano il primo tg nel Metaverso: a condurlo gli Avatar dei ... Mentre le case editrici straniere fanno a gara per accaparrarsi i diritti di traduzione del primo volume, Popcorn Books pensa già ... il film del regista italiano Luca Guadagnino, vincitore dell'Oscar ...La nave Ong Geo Barents di Medici senza frontiere cambia rotta per soccorrere imbarcazione in pericolo segnalata da Alarm Phone. La nave umanitaria era diretta a Taranto con 85 persone soccorse ...