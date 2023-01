Dybala è decisivo per la Roma | Mou pensa a un rilancio morbido

Retesport

Nella prima e terza apparizione, però, il suo contributo è statosia nel non ... Morale: come fare a meno già dal primo minuto di unche fa volare la Roma a una media - punti di 2,22 a ...Che potrebbe essere Paulo, tornato in grande spolvero (mediatico) dai mondiali in Qatar. In realtà di grandioso, a parte un rigore, ha fatto poco. Ma nella vita, e soprattutto nel ... In più c’è Dybala: Paulo è decisivo per la Roma, Mourinho pensa a ... Anche se non gioca titolare da quasi tre mesi, la Joya contro il Bologna vuole esserci. Lo Special One lo gestirà per portarlo al top ...Tra Serie A, Europa League e Coppa Italia i giallorossi sono attesi da sei partite in venticinque giorni. Un periodo fondamentale in chiave quarto posto ...