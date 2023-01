“Due tumori | ecco dove” L' annuncio choc della leggenda del tennis

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Brutta notizia per il mondo dele dello sport: a Martina Navratilova è stato diagnosticato un cancro alla gola e uno al seno. Già in passato, nel 2010, la 66enne exta vincitrice di 18 Slam in carriera - è considerata tra le migliori giocatrici di sempre - aveva dovuto combattere contro un cancro al seno. «Questo doppio colpo è serio ma ancora risolvibile, e spero in un esito favorevole. Farà schifo per un po' ma combatterò con tutto quello che ho», ha detto l'ex numero uno che inizierà le cure a fine mese a New York. La Navratilova aveva notato un linfonodo ingrossato al collo durante le Wta Finals di novembre a Fort Worth, in Texas e una successiva biopsia ha rivelato un cancro alla gola al primo stadio. Durante i test, è stato scoperto anche un nodulo al seno, che è stato successivamente diagnosticato come un cancro non ...