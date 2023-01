Ducati e l' abbassatore vietato | Dall' Igna attacca | ' Sbagliato e antisportivo' - Sport - Motomondiale

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dal 2023l'anche se formalmente non è mai stato dichiarato illegale,con l'ingegner ...

Dal 2023 vietato l'anche se formalmente non è mai stato dichiarato illegale,attacca con l'ingegner ...Nella stagione appena conclusa, la FIM ha accolto la levata di scudi di cinque costruttori (Honda, Yamaha, KTM, Aprilia, Suzuki) contro l', il dispositivoche andava a regolare l'altezza del telaio, decretandone il suo divieto di utilizzo a partire dal campionato 2023 . A nulla sono valse le proteste dei vertici di ... Ducati e l'abbassatore vietato, Dall'Igna attacca: "Sbagliato e antisportivo" Dal 2023 vietato l’abbassatore anche se formalmente non è mai stato dichiarato illegale, Ducati attacca con l’ingegner Dall’Igna ...L’ingegnere della Ducati torna sul comportamento tenuto dagli altri costruttori rispetto alle innovazioni proposte sulla Desmosedici: competere è provare a raggiungere e superare, non pretendere che g ...