Drone ucraino contro infrastruttura elettrica in Russia

Leggi su italiasera

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un presuntoha attaccato e danneggiato un’nella regione russa di Bryansk al confine con l’Ucraina. Lo ha reso noto il governatore della regione, Alexander Bogomaz, precisando che il raid non ha provocato vittime. “Stamane unha attaccato nel distretto di Klimovsky e, come risultato del raid, l’che produce elettricità è stata danneggiata e non c’è corrente”, ha dichiarato su Telegram, aggiungendo che “tutti i servizi di emergenza sono sul posto”. GLI ATTACCHI RUSSI SU KIEV – Anche le forze russe hanno condotto nuovi attacchi missilistici nella notte su Kiev, causando danni alle infrastrutture elettriche e blackout. Lo ha confermato il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ...