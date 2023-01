Droga | fermati a Trento con 1 kg di cocaina in auto | i 3 arrestati risiedono in Bergamasca

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La Guardia di finanza diha arrestato tre persone di origine marocchina, rispettivamente di 40, 36 e 27 anni residente in provincia di Bergamo, per traffico illecito di stupefacenti. I tre sono statinel corso di un controllo stradale mentre stavano percorrendo una delle principali strade d’accesso a. Erano a bordo di un’vettura di grossa cilindrata. Il nervosismo dei tre ha indotto i finanzieri ad eseguire un controllo accurato dell’, rinvenendo, all’interno del vano batteria, un panetto didi un chilogrammo. La sostanza sequestrata, il cui livello di purezza avrebbe permesso la realizzazione di almeno 4.500 dosi, avrebbe fruttato oltre 270.000 euro. I tresono stati quindi tratti in arresto in flagranza di reato e ...

