(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’effetto delle festività, a, non è ancora passato. Dopo il pienone riscontrato in occasione dello scorso Capodanno, la città è ancora piena di turisti desiderosi di scoprire i suoi tesori. Così, ci si prepara all’ultima festa di questo periodo, l’Epifania. Per l’occasione, il Comune, dopo gli anni del Covid, ha scelto di puntare di nuovo sulla piazza che tradizionalmente ha fatto da scenario allanapoletana, vale a dire piazza Mercato. E’ qui, in questa parte di centro storico troppo spesso dimenticata, che, a cominciare da domani alle 18:30, si annuncia la tre giorni della fiera del giocattolo e della calza. Il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora al Turismo e alle attività produttive Teresa Armato e il presidente della Commissione cultura, turismo e attività produttive del Comune Luigi Carbone interverranno ...

anteprima24.it

Agitazione anche per le elezioni in Bangladesh,sono già cominciati scontri: nei mesi scorsi ... mentre a maggio sila nascita dello Stato di Israele. Il 6 ottobre saranno invece ...... nome arabo del popolo berbero,Yennayer, il nuovo anno 2973. Il calendario berbero, ... Nowruz si festeggia in primo luogo in Iran, ma anche in tutti i Paesiè arrivato l'impero Persiano. Dove si festeggerà la Befana a Napoli: torna un grande classico