“Donnamaria deve uscire” Caos GF Vip | la scoperta nella casa e subito le conseguenze

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Al momento il fandom dei Donnalisi sta cercando di capire se di notte Edoardoed AntoFiordelisi siano riusciti o meno a riconciliarsi. Un video li vede vicini e pensierosi, fin quando lui non la tira a sé abbracciandola. Per molti è solo un addio, per altri un nuovo inizio. Peccato che lui l’abbia decritta di nuovo come una “tro*a” e una “putt*na” e molto altro ancora. Già era successo giorni or sono al GF Vip 7. Molti utenti speranosqualifica di Edoardo, ma quando erano successi fatti simili, giorni fa, poi in puntata nessuno ha redarguito l’ex volto di Forum. E nello stesso guaio, adesso, si trova Patrizia Rossetti, dopo aver pronunciato una frase inaccettabile, non solo per il GF Vip 7. Due scivoloni similistessa serata? Sì perché di mezzo c’è stato ...