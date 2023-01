Donna trovata morta in casa Fermata la figlia 17enne

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Una ragazza di 17 anni avrebbe confessato alla polizia di avere ucciso la madre nel Palermitano. Il corpo senza vita delladi 55 anni è stato trovato dalle forze dell'ordine questa mattina in un appartamento a Bagheria. E così per laè scattato il fermo. La decisione di fermare la ragazza è stata adottata al termine di un lungo interrogatorio scattato dopo la scoperta del corpo, nell'abitazione di corso Butera, una delle strade principali della città. Tra madre eci sarebbero state continue liti negli ultimi tempi. La vittima, Teresa Spanò, insegnante, viveva con lae sarebbe stata strangolata.Lasi sarebbe contraddetta più volte, nel corso del lungo interrogatorio, tanto da indurre la procuratrice per i minorenni a disporne il fermo con ...

