Donetsk | strage di soldati russi per attacco ucraino Per Kiev sarebbero 400 i morti | secondo Mosca 63

Agenzia ANSA

... senza rivendicare l'attacco, l'esercito ucraino aveva dichiarato che 400 soldati russi sarebbero stati uccisi a Makiivka, nella parte controllata da Mosca della regione orientale del. Gli ...... fonti governative di Kiev (ancora in blackout) hanno fatto sapere di aver ucciso 400 soldati russi e di averne feriti altri 300 a Makiivka, città nella regione del, occupata illegalmente ... Kiev attacca una base russa in Donetsk. strage di soldati Mentre la guerra in Ucraina giunge al suo 313 giorno, è stato reso noto che Kiev ha attaccato “un alloggio militare” russo situato nella città ucraina di Makiivka, nella regione orientale di Donetsk ...Decine di soldati russi sono stati uccisi da un attacco ucraino in una base nella regione del Donetsk. Cosa sappiamo.