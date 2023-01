“Domenica In” | Venier in lacrime per Dalila Di Lazzaro | “11 anni a letto per dolore cronico”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) News Tv.Diha reso immensamente felice Mara, accettando l’invito a partecipare alla puntata di Capodanno di “In” su Rai 1. La nota attrice e modella, dafaceva fatica ad alzarsi dal, per via di unprovocato da un incidente in motorino. Un dramma che le ha stravolto la vita. Leggi anche l’articolo —> Pippo Baudo è morto? No, è una gaffe di Sgarbi: il video MarainIn: la conduttrice ha pianto dopo aver accolto l’amica e attriceDi, che da oltre diecilotta contro un invalidante. ...

Today.it

... 1° gennaio, diIn . La conduttrice Maraha voluto comprendere fin da subito da dove fosse nata l'idea di girare un film su Anna Magnani . 'Sono commossa perché è il primo giorno ...... sabato 7 e8 gennaio dalle 10.00 alle 12.00. Nuovo cinema Castello propone in questi ... IL GRANDE GIORNO di Massimoè il loro regalo di Natale 2022. Una commedia divertente che racconta ... Imbarazzo a Domenica In: Mara Venier e la battuta piccante sul marito durante l'oroscopo di Paolo Fox Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In e tra gli ospiti ce ne è stato uno che ha fatto molto discutere Ieri, primo gennaio, è andata in onda la prima puntata di Domenica ...Mara Venier e l'imbarazzo in studio a Domenica in durante le previsioni di Paolo Fox. La battuta piccante sul marito. Mara Venier ha condotto una nuova puntata di Domenica in, il programma che va in ...