Dolkun Isa | Il mondo intero è schiavo della Cina

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Riproponiamo "Le interviste con i protagonisti" di Giovanni Terzi. Qui il colloquio conIsa politico e attivista cinese uiguro «L'Unione Europea, per ora, sta dimostrando un grande supporto nei confronti dell'Ucraina. Personalmente ritengo che tutto questo sia un fatto molto giusto in quanto questa non è una guerra tra la Russia e l'Ucraina, ma è un conflitto tra la democrazia e i regimi totalitari. Se Putin vincesse questa guerra significherebbe che la democrazia e la libertà sparirebbero in Europa. Per questo tutti i Paesi devono essere uniti ed è necessario impostare maggiori sanzioni alla Russia, dando più supporto militare all'Ucraina. Ci sono Paesi europei che continuano i loro legami economici con la Russia, come la Germania che continua a importare gas ed elettricità, ma si deve prendere provvedimenti affinché non sussistano più delle dipendenze ...