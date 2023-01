Divieto di fumare nei parchi e nelle spiagge di Miami Beach

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Arriva ildiin tutti imunicipali e lepubbliche di. In base alla nuova misura, una persona può essere multata 100 dollari e trascorrere fino a 60 giorni in carcere. Il commissario della città di, Alex Fernandez, ha dichiarato di aver sponsorizzato la misura per mantenere incontaminate ledella città e proteggere le tartarughe, gli uccelli marini e altri animali selvatici. Secondo l’Ocean Conservancy, i mozziconi di sigaretta sono l’oggetto inquinante più recuperato durante le operazioni di pulizia delle coste. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

RaiNews

Arriva ildiin tutti i parchi municipali e le spiagge pubbliche di Miami Beach. In base alla nuova misura, una persona può essere multata 100 dollari e trascorrere fino a 60 giorni in carcere. ...MODENA - Non solo nei luoghi al chiuso, dal 21 marzo, a Modena, sarà vietatoanche in alcuni luoghi all'aperto, secondo un'ordinanza firmata dal sindaco Muzzarelli. In ...con l'avviso di... Nuova Zelanda: il divieto di fumo per i giovani è legge (Adnkronos) - Arriva il divieto di fumare in tutti i parchi municipali e le spiagge pubbliche di Miami Beach. In base alla nuova misura, una persona ...In controtendenza con il resto del mondo, due casinò di Detroit allentano il vigente divieto di fumo nelle sale.