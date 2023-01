Discorso sull' Ucraina in mezzo ai fuochi d' artificio Ministra nella bufera

Il Fatto Quotidiano

...seconda delle tesi si aggravavano è arrivato il rapporto di fine anno della polizia scozzese'... Ripeto questo è uncomplesso da affrontare Quello che mi colpisce è che la pedofilia sia ...Al di là delle discussioni oggi sul tavolo da parte del governo'introduzione del casco e della ... lo ha ricordato l'altra sera il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suodi ... Il discorso di Mattarella non ha deluso neppure sull’ambiente: basta retorica del ‘gas… Marzio Breda, giornalista del Corriere della Sera ed esperto delle vicende del Quirinale, è ospite della puntata del 2 gennaio de L’Aria ...Vivere il nostro tempo con intelligenza e passione, innovazione e svolta green per il futuro, sfruttare il PNRR per la vera ripresa: il discorso di fine anno di Mattarella.