Digital hate | la misoginia corre sul web

Fanpage.it

...rileva il Tribunale di Roma - si muove il nuovo Regolamento europeo sui servizi digitali (... prevedono anche la rimozione, da parte dei firmatari, di contenuti falsi o fuorvianti, di...... (to help ensure minors aren't using adult - only apps) Machine learning algorithms to prevent...represents a powerful core of expertise that is moving the tech industry towards a safer... Lo studio su TikTok: Ogni 206 secondi gli utenti sono colpiti da ... Exclusive: Study shows social media a ‘significant risk’ to young people’s view of themselves and can provoke mental health distress ...Social media firms in spotlight after allowing conspiracy theories that could affect human-trafficking investigation into ‘king of toxic masculinity’ in Romania ...