Deportivo La Coruña | UFFICIALE | Perez ritorna a casa

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Lucastorna alLa. Il 34enne attaccante ha scelto di lasciare il Cadice per intraprendere la terza avventura della...

Goal.com

... Scaloni può considerarsi un buon giocatore che partito dalla sua Argentina si è poi spostato in Spagna diventando una bandiera della Coruna, dove gioca i suoi anni migliori grazie ai ...C'è un video particolarmente forte che testimonia l'emozione di Scaloni al gol di Montiel: l'ex giocatore delLasta immobile, come se non riuscisse a processare il turbinio di ... Lucas Perez segna e lascia il Cadice: torna al Deportivo La Coruña ...