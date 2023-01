Denise Pipitone | l’annuncio della mamma | “Fino a prova contraria è viva”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La scomparsa diè uno dei casi di cronaca più seguiti. Da quel del 1 settembre del 2004 la madre Piera Maggio e il padre Piero Pulizzi non hanno mai smesso di cercarla. La bimba, che all’epoca die fatti aveva 4 anni, è sparita nel nulla a Mazara del Vallo e tutte le piste percorse non hanno portato a effettivi riscontri. In questi anni, da quandoè scomparsa, sono susseguiti indagini, processi, interrogatori, errori e false piste mafiglia di Piera Maggio e Piero Pulizzi non c’è ancora nessuna traccia. Il primo settembre di quest’anno il padre il padre ha deciso di scrivere un post per ricordare la sua piccola (seoggiavrebbe 22 anni). Leggi anche:...