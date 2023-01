Delia Duran | il vestito sta per esplodere là sopra | sta uscendo tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La bellezza diè a dir poco unica; una donna come lei sa perfettamente come mandare fuori di testa tutti i suoi followers. InstagramIniziamo dalla polemica che ha colpitoe Alex Belli; i due sono finiti nel mirino del web per la decisione di tingere di rosa confetto le orecchie e la coda del loro cane. Una scelta che, come detto, ha portato numerose proteste; con l’intenzione di calmare le acque è intervenuta la boutique dove è stata fatta la tinta sottolineando di aver usato prodotti non nocivi per gli amici a quattro zampe. E’ chiaro cheha avuto un successo importante grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip; esperienza molto positiva considerando come, nonostante sia entrata dopo rispetto ad altri concorrenti, è riuscita a ...