de Jong cambia idea | pronto ad accettare il Manchester United

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Frankie de, centrocampista olandese di proprietà del Barcellona, avrebbe accettato il trasferimento alSecondo quanto riportato dal portale spagnolo Ficahajes, Frankie dedovrebbe avertosul proprio futuro. In estate, il centrocampista olandese del Barcellona, ha infatti più volte rifiutato il trasferimento al. Adesso desembrerebbe invecea sposare il progetto dei Red Devils di Erik ten Hag, suo ex allenatore ai tempi dell’Ajax. In estate ci sarà quindi un nuovo assalto. L'articolo proviene da Calcio News 24.