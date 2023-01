DAZN aumenta i prezzi degli abbonamenti | tutti i dettagli

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Con l’anno nuovo, la nota piattaforma di sport in streaming ha comunicato un nuovo aumento deiIl 2023 non inizia molto bene per gli appassionati di calcio in Italia., la nota piattaforma di sport in streaming, ha infattito i. Ecco neli pacchetti. Il pacchetto base, che permette la visione su due dispositivi collegati alla stessa rete, rimane al costo di 29,99 al mese solo se si resta abbonati per 12 mesi consecutivi, senza alcuna disdetta nei mesi di assenza del campionato. Un solo mese di abbonamento verrebbe invece a costare 39,99 euro, mentre il piano plus, che permette quattro visioni in contemporanea, verrà a costare 44,99 al mese. Un solo mese di plus, in questo caso, costerebbe ...

Sport Fanpage

Con l'anno nuovo, la nota piattaforma di sport in streaming ha comunicato un nuovo aumento dei prezzi degli abbonamenti Il 2023 non inizia molto bene per gli appassionati di calcio in Italia., la nota piattaforma di sport in streaming, ha infatti aumentato i prezzi. Ecco nel dettaglio tutti i pacchetti. Il pacchetto base, che ...Sono arrivate numerose novità legate all' offerta, con nuovi contenuti e una divisione in tre pacchetti . Si aggiunge all'offerta, infatti, il pianoStart , un nuovo pacchetto di contenuti disponibile prossimamente a 12.99 euro al mese . Si tratta di un'offerta per gli appassionati di sport ma non di calcio : contiene infatti tutto il basket ... DAZN aumenta il prezzo dell'abbonamento: quanto costerà vedere le partite di Serie A nel 2023 Nuova stangata da parte di Dazn verso i propri abbonati: aumenta ancora il costo per poter seguire la Serie A. Le cifre Nuove brutte soprese da Dazn per i tifosi della Juve e delle altre squadre itali ...Tutte le novità per gli abbonati all'app di streaming: i nuovi costi dei pacchetti, tutte le modifiche e il nuovo piano Start ...