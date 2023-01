Dazn | abbonamento 2023 | novità | offerta e prezzo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) –apre ilconper l’e per i prezzi dal 2 gennaio. Per chi si è abbonato entro l’1 gennaio, il pianoStandard, che rimane a 29,99 euro al mese, prevede la possibilità di vedere tutto il?basket italiano e il meglio del basket europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile?europeo. Si potrà portare a 6 il numero di dispositivi da registrare e se ne potranno utilizzare 2 in contemporanea sempre se entrambi connessi alla stessa rete internet domestica. Ildell’Plus rimarrà a 39,99. Oltre ai nuovi contenuti, salirà a 7 il numero di dispositivi da registrare e se ne potranno utilizzare 2 in contemporanea sempre anche se connessi a reti diverse. Per i clienti che hanno attivato il ...

Il nuovo anno ha portato un'amara sorpresa agli abbonati: la piattaforma infatti ha deciso di rialzare i costi dell'. Nel piano per il 2023 anzitutto si è deciso di rendere più personalizzabile la fruizione e l'esperienza da parte degli ......