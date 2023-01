Danneggiamento aggravato | tre ecovandali in manette per il raid al Senato

ilGiornale.it

20.10 Blitz Senato:arrestati 3 ambientalisti Tre attivisti arrestati e due denunciati per il blitz al Senato dove è stato imbrattata la facciata con la vernice. L'accusa è di. Per gli arrestati dovrà essere svolta l'udienza per direttissima davanti al giudice del tribunale di Roma. Dura condanna del presidente La Russa che ha convocato per domani ...Per loro l'accusa è di. Per gli arrestati dovrà essere svolta l'udienza per direttissima davanti al giudice del tribunale di Roma. Le indagini sono state svolte dalla Digos ... "Danneggiamento aggravato": tre ecovandali in manette per il raid al ... Lavoro tempestivo della Digos e dei carabinieri dopo l'assalto al Senato con la vernice colorata: ora è attesa l'udienza di convalida per direttissima ...A Roma blitz di un gruppo di cinque ambientalisti di "Ultima Generazione" ha lanciato vernice sulla facciata del Senato. Imbrattate anche alcune finestre oltre che un portone di palazzo Madama. Sono i ...