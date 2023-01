Dani Alves accusato di aver violentato una donna in discoteca

(Di lunedì 2 gennaio 2023)di violenza sessuale. L’accusa viene da unache sostiene di essere stata abusata dal calciatore brasiliano lo scorso 30 dicembre al nightclub Sutton di Barcellona.A scriverlo è Abc España. Laha riferito alla polizia di essere stata violentata dal calciatorequella sera in. Secondo il racconto della vittima, il calciatore le avrebbe infilato la mano nelle parti intime. Dopodiché, spaventata, ha avvertito i suoi amici che, a loro volta, hanno allertato i responsabili della sicurezza in sala. Laera molto nervosa, raccontano le fonti consultate e non è mai stata lasciata sola. Insieme ai suoi amici, è stata trasferita in uno spazio sicuro e i responsabili dei locali hanno ...

