Dalle Kardashian ai Ferragnez | i look per iniziare il 2023

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Un anno finisce ed un altro inizia, anche lato glam. Le celebrità hanno sfoggiato il proprio tocco glam via social, mostrando ai follower iper Capodanno, dalla famiglia/Jenner oltreoceano alla più famosa nostrana, quella deicapitanata da Chiara Ferragni. Come salutare l’anno vecchio per far posto a quello nuovo ce lo insegnano le celebrità. Attraverso i propri account social come Instagram e TikTok le star hanno sfoggiato tutto il proprio tocco glam, proponendo abiti scintillanti e sensuali per l’ultima notte del 2022. In particolare, la famiglia/Jenner non ha potuto resistere al richiamo fashion, mostrando ai follower di Instagram come chiudere al meglio l’anno. Crediti: Kylie Jenner/Chiara Ferragni/Instagram – VelvetMagI festeggiamenti di Capodanno hanno tappezzato tantissimi ...