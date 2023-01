Dalla Campania a Roccaraso | tavolata in 50 finisce in rissa | scappano tutti senza pagare

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Scoppia ladi fine anno a, nota località turistica invernale. Ferita la titolare di un ristorante e tre camerieri. La zuffa è scoppiata in un locale sulla Statale 17, arteria che collega l’Alto Sangro alla Valle Peligna., sono: alcuni clientiE’ la notte di San L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Fanpage.it

Isolate pioviggini possibili sulla Liguria esera anche su Piemonte e Lombardia. Al Centro , ... Al Sud e sulle Isole , stabilità diffusa al mattino con nubi basse su, Molise e Puglia; ...... dove il rialzo termico sarà però inibitofrequente coltre nuvolosa che lascerà poco spazio ... Sud: stabilità diffusa al mattino con nubi basse su, Molise e Puglia; sereno o poco nuvoloso ... Campania, dal fango si produrrà il gas. Ok a tre maxi-impianti da 25 ... Le sue condizioni, inizialmente stabili anche dopo i diversi e delicati interventi chirurgici subiti, sono precipitate repentinamente. Lascia moglie e figlio di 12 anni ...Finanziati 3 progetti per realizzazione impianti di trattamento e riciclaggio per lo smaltimento di fanghi di acque reflue nel Salernitano con i ...