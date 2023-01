Dal 10 gennaio nuovo ecobonus per auto non inquinanti

(Di lunedì 2 gennaio 2023) ROMA – Dal prossimo 10riaprono le prenotazioni per usufruire dell’per i veicoli non; per il 2023 sono stati stanziati 630 milioni di euro. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del made in Italy precisando che il bonus riguarda i veicoli nondi categoria M1 (veicoli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). I concessionari potranno inserire le prenotazioni sulla piattaforma.mise.gov.it soltanto a partire dalle ore 10 di lunedì 10. L'articolo L'Opinionista.

Corriere della Sera

Il 1°la polizia di New York ha arrestato il 19enne per tentato omicidio . Trevor Bickford è stato ... appena fuoricordone di sicurezza per i festeggiamenti di Times Square. Un agente, che ...La programmazione nella Regione è stata fissata con decreto lo scorso aprile dall'assessorato regionale delle Attività produttive e prevede i saldi invernali appuntoal 15 marzo 2023, ... Smart working 2023, le regole in vigore dal 1° gennaio (ma il Covid potrebbe cambiare tutto) Gli incentivi auto e moto ripartono dal 10 gennaio con la nuova dotazione prevista per l'anno 2023. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella… Leggi ...Come molti di voi sapranno Twitch è una piattaforma che pur con tutte le sue contraddizioni cerca sempre di evitare che i content creator che lavorano sulla ...