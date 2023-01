Dakar 2023 | Klein vince la seconda tappa | Price si avvicina nella generale ora è secondo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Laodierna dellaera composta da 588 Km totali di cui ben 430 Km di speciale. La prima parte della corsa vedeva il percorso salire fino a quota 1300 m. Per la maggior parte dei ...

La tappa odierna dellaera composta da 588 Km totali di cui ben 430 Km di speciale. La prima parte della corsa vedeva il percorso salire fino a quota 1300 m. Per la maggior parte dei cinquecento chilometri il ...Dal 15 dicembre 2022 al 2 gennaio: i migliori scatti delle ultime due settimane: dal tennis al basket, dal parapendio al rally di. La smorfia di LeBron James dopo un fallo contro gli Atlanta HawksSeconda giornata di gare alla Dakar e seconda vittoria per un'Audi ibrida: dopo il prologo di ieri, lo spagnolo Carlos Sainz, papà del pilota della Ferrari e tre volte vincitore della Dakar , ha vinto ...Il team manager della KTM ha spiegato che i due successi consecutivi della Honda nel 2021 e nel 2022 sono stati una sveglia per il marchio austriaco, ma che il ritorno alla vittoria con la GasGas nel ...