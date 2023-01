Da Twitter – Marquinhos conferma che le trattative per il suo nuovo contratto con il PSG sono ora molto…

La Gazzetta dello Sport

Le reazioni social Sula clamorosa eliminazione del Brasile ha soprattutto un colpevole il ...sconfitta come i tifosi argentini immortalati mentre festeggiano il rigore sbagliato da...... il difensore del Chelsea è stato schierato da titolare in coppia connei primi due ... il brasiliano è stato il più votato dai nostri utenti nel sondaggio lanciato questa mattina su... FINALE Brasile-Corea del Sud 4-1 | Diretta Mondiali O ano de 2022 veio para provar nas urnas a máxima de que não tem eleição ganha até o resultado. E o ano político foi de surpresas no resultado em Mato Grosso do Sul, com a virada do candidato Eduardo ...PSG x Strasbourg mediram forças nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em duelo da 16ª rodada da Ligue 1. Com gols de Marquinhos e Mbappé, os Parisienses venceram por 2 ...