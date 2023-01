Da giovedì saldi al via anche a Bergamo | si stimano spese per 139 euro a persona

(Di lunedì 2 gennaio 2023)al viada5 gennaio. Le previsioni di spesa fanno ben sperare, con 139che in media verranno spesi sul nostro territorio. Una cifra in rialzo del 3,7% rispetto ai 134di media spesi nel 2022 e dei 124di media spesi nel 2021. In Italia i dati crescono nettamente un po’ ovunque,se la media di spesa nel Paese è di 133, inferiore di 6rispetto a. I dati nazionali, però, crescono molto di più rispetto alla nostra città e alla nostra provincia: in Italia, infatti, nel 2021 si sono spesi 111e nel 2022 119a ...

LA NAZIONE

invernali al via in Sicilia e Basilicata, il 3 gennaio in Valle d'Aosta mentre5 partiranno in tutte le altre regioni . Secondo le stime dell'Ufficio studi Confcommercio, saranno 15,4 ...Prendono il via5 gennaio iin Campania , il primo grande appuntamento commerciale del 2023 e uno tra i più attesi dai consumatori. Nonostante le attese, tuttavia, le stime di Confesercenti Campania per ... Confesercenti: giovedì parte la stagione dei saldi invernali