Da Bill Gates la più grande donazione del 2022 | 5 miliardi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) NEW YORK –ha effettuato lain beneficenza maggiore del, versando 5di dollari nella fondazione creata con l’ex moglie Melinda. Il co-fondatore di Microsoft ha sborsato 5, secondo la classifica del Chronicle of Philanthropy, per sostenere il lavoro della& MelindaFoundation nella salute globale, nello sviluppo, e nella difesa e nell’istruzione degli Stati Uniti. Il patrimonio netto diè stimato in 104di dollari. L’elenco delle 10 maggiori donazioni di beneficenza annunciate da individui o dalle loro fondazioni ha totalizzato quasi 9,3di dollari nell’anno appena concluso: due (inclusa quella di) ...

TGCOM

, donazione di 5 miliardiha versato 5 miliardi di dollari nella fondazione creata con l'ex moglie Melinda. La donazione di beneficenza maggiore del 2022. Come scrive l'Ansa, il ...- - >. Per molti anni uomo più ricco del pianeta (nel 2022 è sceso al quarto posto), il co - fondatore di Microsoft, che ha un patrimonio stimato in 104 miliardi di dollari, si ... Bill Gates nel 2022 ha donato 5 miliardi di dollari alla fondazione creata con l'ex moglie Il mercato ha conosciuto un vero e proprio boom nel 2022, superando per dimensioni i livelli pre-COVID – In attesa di comprendere fino in fondo il ruolo e la durata della tecnologia NFT, il presente d ...NEW YORK - Bill Gates ha effettuato la donazione in beneficenza maggiore del 2022, versando 5 miliardi di dollari nella fondazione creata con l'ex moglie ...