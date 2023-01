Cyber crimine | le più importanti operazioni del 2022

Cyber Security 360

...il report annuale presentato al Viminale dalla Direzione centrale della Polizia anti -, è ... Due vittime su tre, difatti, sono state "agganciate" daicriminali on line. Infine, la lotta ai ...Il furto d'identità è unche ha visto una fortissima impennata: solo nel 2021, infatti, sono stati più di 11 milioni ...il furto d'identità digitale sono diverse e modalità utilizzate dai... Cyber crimine a Natale, la guida per acquisti online in sicurezza Il settore dell'e-commerce subirà perdite per oltre 48 miliardi di dollari, a causa dell'aumento degli attacchi informatici nel corso del 2023.CASTELFRANCO – Già fondatrice dell'ong “Protection 4kids, Annachiara Sarto, nel 2022 direttrice della Cyber Rights Organization (CRO), è stata invitata prima di Natale in una delle più prestigiose uni ...