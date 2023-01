Cuperlo | Siamo tutti di sinistra | ma su identità e questione morale

(Di lunedì 2 gennaio 2023) "Gli operai non ci votano più da almeno 30 anni. In questo congresso va fatta una riflessione profonda, è l'ultima occasione per mettere in sicurezza il progetto" Segui su affaritaliani.it

La Repubblica

... intervista a: 'Sono almeno 30 anni che gli operai non ci votano più' Gianniè ...appunto in una fase nella quale è bene che ciascuna candidatura discuta il proprio punto di vista ......come partito unico del 40/50% La nostra opinione per consentire al Pd di sopravvivere (... come ha scritto l'ottimo Capone su Il Foglio di qualche giorno fa: 'nei paraggi della ... Pd, i bolognesi per Cuperlo, candidato alla segreteria: "Siamo la sinistra che manca" Il candidato alla segreteria del Pd Gianni Cuperlo sottolinea l'esigenza di fare un'analisi del perché il partito ha perso 6 milioni di voti negli ultimi anni ..."Nel congresso dovremo fare quella discussione seria troppe volte rinviata e il Qatar-gate impone anche una nuova questione morale" ...