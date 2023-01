Cuperlo | Il prossimo segretario del Pd sarà di sinistra Ma discutiamo di identità e nuova questione morale

(Di lunedì 2 gennaio 2023) "Gli operai non ci votano più da almeno 30 anni. In questo congresso va fatta una riflessione profonda, è l'ultima occasione per mettere in sicurezza il progetto" Segui su affaritaliani.it

Il Dubbio

...i comitati dell'Emilia - Romagna che appoggerannoe gli darò una mano a livello nazionale'. Il sindaco comunque ha specificato che, nonostante l'impegno in vista delle primarie del...... dove si andrà a votare per il sindaco poco dopo la Regione (a maggio) si siano già aperti ... Gianni. Una mossa che ieri ha aggregato il politologo Piero Ignazi, secondo cui "Grazie ... Cuperlo scende in campo: “È gioco l'esistenza del Pd” Il bilancio del sindaco di Lugo, Davide Ranalli, che ha anche illustrato i progetti che vedranno la luce nei prossimi mesi ...Gernova – «L’anno che sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità», cantava Lucio Dalla. Note che vengono in mente pensando al 2023 del Partito democratico in Liguria.