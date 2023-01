Cuneo fiscale | gli stipendi del 2023 | chi ci guadagna?

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Grazie al taglio delglidei lavoratori dipendenti aumenterà per il, anche se di poco. Il provvedimento contenuto nella legge di Bilancio prevede un taglio al 3% per i redditi fino a 25mila euro. Di fatto si tratta della proroga del 2% del governo Draghi, maggiorata di un punto. Il taglio, L'articolo proviene da Inews24.it.

Corriere della Sera

"Il tema del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi è di importanza centrale. Per favorire la dinamica salariale è certamente necessario intervenire sulla riduzione dele contributivo. Tra gli impegni di legislatura vi è la riduzione del 5% dele su questo lavoreremo" . Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone intervistata da La ...Per favorire la dinamica salariale è certamente necessario intervenire sulla riduzione dele contributivo. Tra gli impegni di legislatura vi è la riduzione del 5% dele su questo ... Stipendi, quali aumentano di più con il taglio del cuneo fiscale: le simulazioni, chi ci guadagna Una busta paga molto ricca con 384 euro in più che andranno direttamente e solo a questi lavoratori a fine mese.Novità per i lavoratori: doppio bonus nella busta paga di gennaio 2023. Ecco a chi spetta, quali sono gli importi e di quanto aumenta lo stipendio.