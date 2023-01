Cristina Scabbia | da The Voice a Cogliate in cerca di giocattoli vintage

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 2 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Che ci faceva, ex giudice di Theall’inizio dell’anno a, cantante del gruppo metal Lacuna Coil, già protagonista di concerti mondiali e giudice in tv per Theof Italy, è stata alo scorso 2 gennaio, primo giorno lavorativo dell’anno. Era in visita per acquisti, nel negozio ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.