Cristiano Ronaldo saluta i tifosi dell’Al-Nassr | «Ci vediamo presto»

(Di lunedì 2 gennaio 2023)dal suo aereo privato, la sua nuova squadra, per cui ha firmato per un biennale Dal suo jet privato, la squadra per cui ha firmato un contratto fino al 2025. Dalle sue storie su Instagram il portoghese hato con un sorriso a 32 denti e poche parole i nuoviper quello che è il nuovo capitolo della sua carriera: «Ciao ragazzi, ci». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Un salto di qualità negli sport mediorientali ha appena raggiunto un livello negativo quando la superstarsi unisce alla squadra di calcio saudita di proprietà statale Al Nassr FC per , secondo quanto riferito, l'enorme cifra di 241 milioni di dollari in 2,5 anni . Il trasferimento di ...o Messi: la gaffe di Garcia " Avevo chiesto prima Messi... ": visibilmente emozionato per l'opportunità di allenare una leggenda del calcio come, Rudi Garcia ...ROMA - Prima che Cristiano Ronaldo arrivasse all' Al-Nassr, la maglia numero 7 era di Jaloliddin Masharipov uno dei giocatori più preziosi e rappresentativi della squadra araba. Inizialmente, alcune f ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...