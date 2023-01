Crisanti lascia l' università di Padova dopo le intercettazioni di Zaia sul caso tamponi

Agenzia ANSA

Il professorl'Università di Padova. "A partire da oggi mi dimetto", ha riferito il senatore del Pd, che nell'ateneo veneto aveva la cattedra di Microbiologia. Dopo l'elezione al Senato si era ...La trasmissione televisiva Report è entrata in possesso di alcune intercettazioni telefoniche in cui Zaia mostra un certo fastidio per le dichiarazioni die dice: "Stiamo per portarlo allo ... Crisanti, 'lascio l'Università di Padova' «Lascio l'università di Padova. La decisione è dovuta al fatto che, se gli avvocati identificheranno delle responsabilità di carattere penale, sulle quali nel caso ...L'infettivologo Andrea Crisanti ha dato le dimissioni dall'Università di Padova: "Decisione legata all'inchiesta sui tamponi Covid" ...