(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – “di unatà senza precedenti. Lo inseguo fino alla fine del mondo per inchiodarlo su qualsiasi responsabilità che ha nei miei confronti. Questodiin questa Regione deve finire”. E’ il commento rilasciato dal virologo Andrea, alla rivista ‘Mow’, in risposta a quanto emerso dalla trasmissione ‘Report’ su alcune parole del governatore del Veneto, Luca, in una telefonata intercettata, in cui avrebbe parlato di portare il microbiologo, oggi senatore Pd, “allo schianto”.dalle quali sembra emergere che l’esperto sarebbe stato preso di mira daper le proprie prese di posizione sulla gestione della pandemia e in particolare sui tamponi rapidi. Nell’intervista pubblicata ...

Adnkronos

Nell'intervista pubblicata online dal magazine, Andreadefinisce come "ininfluente" la propria attuale candidatura politica nel Pd: "Qui è un problema di etica, non è un problema politico. ...Nell'intervista pubblicata online dal magazine, Andreadefinisce come 'ininfluente' la propria attuale candidatura politica nel Pd: 'Qui è un problema di etica, non è un problema politico. ... Crisanti: "Gravi dichiarazioni Zaia su di me, stop regime intimidazione" (Adnkronos) – “Dichiarazioni di una gravità senza precedenti. Lo inseguo fino alla fine del mondo per inchiodarlo su qualsiasi responsabilità che ha nei miei confronti. Questo regime di intimidazione ...Tratto quotidianamente tematiche differenti che ruotano intorno alla politica, alla cronaca e al mondo dello spettacolo. Vorace di tutto ciò che è attualità, con un occhio "storico" rivolto al passato ...