Cremonese-Juventus mercoledì 4 gennaio 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Lanon ha una ripartenza facile e gli uomini di Alvini dopo avere perso l’ultima gara giocata nello scorso anno contro l’Empoli sono l’unica squadra a non avere ancora ottenuto una vittoria in serie A nel momento in cui si avvicina la fine del girone di andata. La Juve ricomincia dalle sei vittorie consecutive InfoBetting: Scommesse Sportive e

Gennaio 1996:finì in parità con continui ribaltamenti di fronte e il presidente dei grigiorossi ricoverato in ospedaleapre l'anno e un certo sapore di già visto per i ...In dubbio per la 16 BONIFAZI (ha saltato tutte le ultime amichevoli a casua di problemi fisici, da valutare al rientro dopo la sosta)(16giornata:) CHIRICHES (problema ...Il classe 2001 sarà molto probabilmente titolare, viste le condizioni di Cuadrado Infatti gli uomini di Allegri non possono frenare la propria corsa, iniziata con la vittoria del Derby. Infatti, secon ...La Juventus si prepara ad affrontare la Cremonese, con i grigiorossi che vanno all in: le probabili scelte di Massimiliano Alvini ...