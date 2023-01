Cremonese | Braida | “Sarà un campionato nuovo Prima o poi vinceremo”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “Ilche riparte mercoledìunperché, dopo una sosta così lunga, si riparte da zero. Ci saranno sicuramente delle sorprese, perché può spezzarsi il feeling che fino all’interruzione faceva funzionare le cose e creava alchimia. Il Napoli finora è stato eccezionale, ha fatto sognare i tifosi e accumulato un vantaggio tale che non ricordavo da tempo. Adesso, però, si ricomincia da capo:anno, nuova vita”. Lo ha detto Ariedo, ds della, parlando a Radio Anch’io lo sport, su RadioRai. “La nostra sfida contro la Juventus? La cabala dice che,o poi, una partita la. E’ chiaro che la volontà, l’entusiasmo, è di fare cose positive, di dimostrare che siamo ancora vivi – ...

Sport Mediaset

Ariedo, direttore generale della, ha parlato a Tuttosport della sfida con la Juventus e del campionato Ariedo, direttore generale della, ha parlato a Tuttosport della sfida ...2 Queste le parole di Ariedo, oggi consulente della, a Tuttosport : 'La Juventus è sempre la Juventus, non scherziamo: per mentalità della società e per qualità della rosa. È un club che colloco alla stregua del ... CREMONESE, BRAIDA: "SOLO IL MILAN PUO' INSIDIARE IL NAPOLI" - Sportmediaset Intervistato da Tuttosport il direttore generale della Cremonese Ariedo Braida ha parlato della Juve di Massimiliano Allegri ...Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Ogni società guarda in casa propria, ma in questo momento il mercato è difficile, perché chi ha un buon giocatore fa fatica a dartelo, la possibilità te la ...