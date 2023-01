Covid | nessun obbligo di tampone per asintomatici dopo 5 giorni

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il Ministero della Salute ha emanato una circolare che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti. Fa discutere la decisione presa dal ministro Schillaci che rende non più necessario ilche conferma la negativizzazione dei casi positivi alin quarantena da 5. “Per i casi che sono sempre statie per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2, – si legge nella circolare, riportata da RaiNews – l’isolamento potrà terminaredal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare”. Inoltre si specifica che: “L’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 ...

Agenzia ANSA

tentennamento quindi sulla necessità di aiutare l'Ucraina anche militarmente. Non manca, poi,... Niente allarmismi ma certo un richiamo forte a non abbassare la guardia: 'Dalabbiamo tratto ...Io in quelle settimane di emergenzaero sempre in terapia intensiva dalla bambina e non avevo ... 'supporto statale! Ogni spesa medica, tutto il necessario supporto psicologico ed ogni ... In Toscana 728 nuovi casi Covid, nessun decesso L'attuale regolamento ibrido per il WRC delude: poche Rally1, nessuna nuova Casa entrata o in arrivo. Motorsport.com vi svela com'è stato stilato, chi lo ha voluto fortemente, ma anche quali erano le ...La percentuale delle quarte dosi dovrebbe arrivare all'80% oltre i 60 anni di età secondo il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. Le cose da sapere ...