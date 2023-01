Covid in Toscana | 2 morti | oggi 2 gennaio E 180 nuovi contagi 436 i ricoverati 17 in terapia intensiva

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sono 2 iper coronavirus, in2023. Si tratta di 1 uomo e 1 donna con età media di 91 anni. Sono 180 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 63 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 117 con test rapido. L'articolo proviene da Firenze Post.

LA NAZIONE

... 'che Umbria ein passato sono state per diverse volte le regioni dove, prima che in altre, è iniziata una nuova fase espansiva della diffusione dell'epidemia di- 19'. FOTOGALLERY ...Al momento inrisultano 74.898 positivi, +0,1% rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 1.569.790 i contagi e 11.369 i deceduti. A livello territoriale Firenze registra ... Covid Toscana, il 2023 inizia con un crollo dei ricoveri e senza decessi Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 “La Camera nel 2022 è stata impegnata su progetti che rendessero le aziende maggiormente sosten ...Parla Elisabetta Alti, vicepresidente dell’ordine dei medici di Firenze: "In caso di sintomi occorre subito fare un tampone". Il consiglio resta sempre lo stesso: "Il vaccino è la migliore arma, sempr ...