Covid Cina | super richiesto farmaco per il fegato promessa antivirus

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Poco meno di un mese fa uno studio pubblicato su ‘Nature’ accendeva i riflettori su un vecchio, economico e già disponibile, usato per trattare una malattia delche si chiama colangite biliare primitiva. Gli autori del lavoro esploravano una possibile dote inedita dell’acido ursodesossicolico (Udca), medile fuori brevetto che si assume per bocca: la capacità di prevenire-19 sbarrando a tutte le varianti del virus Sars-CoV-2 – presenti e future – la porta d’ingresso alle cellule degli organi bersaglio. E spiegavano che i risultati osservati su organoidi (modelli d’organo miniaturizzati fabbricati in laboratorio), animali, organi umani e un piccolo gruppo di volontari sani, andavano confermati in studi clinici più ampi. Mentre la scienza fa il suo corso, però, in ...

