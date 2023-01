Covid | c’è chi sta peggio di noi | in Argentina estesa l’emergenza

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Lula Ter: tutte le contraddizioni e gli indagati del nuovo governo Lula Molto marketing, visioni economiche contrapposte e qualche nome recuperato dall’ultimo fallimentare governo di Dilma Rousseff. Questa in sintesi la fotografia del nuovo governo Lula 3.0. E, nonostante le dichiarazioni del presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva che tutti i suoi ministri “dovranno stringere la cinghia” il numero dei ministeri è stato aumentato da 23 a 37. L’esempio più significativo è quello dei quattro ministeri che si occuperanno di economia, rispetto all’unico ministero dell’epoca Bolsonaro. Due posti sono stati assegnati al fedelissimo di Lula Fernando Haddad, per l’economia, e Ester Dweck per la Gestione. Nonostante le promesse del primo di responsabilità fiscale che si coniugano con una fedeltà assoluta a Lula, la Dweck è una fervente sostenitrice della Teoria Monetaria Moderna que ...

